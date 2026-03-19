Miguel Salazar Madrid, 19 MAR 2026 - 20:51h.

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El amor puede con todo. No hay límites para dar amor, si no que se lo digan a Lucas. Este hombre vio en Sandra una mujer real, con valores y no le importó para nada lo que a otros sí les llamaba la antención: su peso. Sandra llegó a pesar 189 kilos tras una etapa muy difícil de su vida.

Una íntima amiga suya fue "asesinada por maltrato". Eso le llevó a sufrir una depresión enorme durante tres años de su vida de los que no tiene recuerdos hoy en día. A ello se le une le dependencia de su madre, que necesitaba ayuda constante en casa tras una pancreatitis grave por la que permaneció en silla de ruedas.

La transformación de Sandra: "He vuelto a nacer"

"Vieron que mi corazón sufría parones", relata Sandra como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Pero terminó resurgiendo. Vio la luz, y ahora ella con sus palabras quiere demostrar que todo se puede en esta vida. "He vuelto a nacer", dice tras haber perdido en 7 años 109 kilos.

No lo hizo sola el camino. En su proceso estuvo el hombre de su vida, Lucas. Se enamoró de ella locamente. "Tuvimos una conexión muy fuerte", detalla en el programa de Telecinco. Tal y como explica Sandra, su cuerpo no supuso "ningún problema" en su relación. Es más, Lucas hizo posible que la operación fuese un deseo hecho realidad para la gaditana.

Se fueron a Estambul y allí empezó el inicio de un bonito comienzo. "En el momento que se lo propuse no dudó ningún mmento de cruzarse medio mundo", relata. Las palabras de Sandra a su marido pasan por la gratitud y la emoción. "Me has querido siempre por lo que soy y no por lo que la sociedad te pedía que fuese. Te debo mi vida", le dice en un emotivo momento.