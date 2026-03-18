¿Algo más que primos? Pablo y Kathe terminan resolviendo el tipo de relación que tienen

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Entre Pablo y su prima Kareth existe una relación un tanto extraña. Así lo confirma el joven, que siente que tendría algo más con ella si no fuesen familia. La ve muy atractiva e incluso le besa en público y le agarra de la mano. Por primera vez en sus vidas, una y otro terminan sincerándose de lo que son en 'El diario de Jorge'.

"Nosotros hemos hablado muchas veces de que eres muy hermosa, si no fuéramos primos hubiera pasado algo. Somos almas gemelas", le lanza Pablo a Kathe como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Kathe también siente que Pablo es su "alma gemela". "Eres como yo pero en hombre", le dice. Eso sí, hay una parte que está más indecisa que la otra. "El que estoy confundido soy yo", le traslada Pablo, que insistía en que llegaría incluso a "casarse" con ella de no ser familia.

Pablo, tras las palabras de su prima sobre él: "Me ha roto el corazón"

"Él también me parece un chico súper guapo", admite Kareth. Sin embargo, todo ha cambiado durante su encuentro en el programa de Telecinco cuando Pablo ha compartido su enfado por lo que estaba escuchando de su prima. "Me ha roto el corazón la verdad, porque ha dicho cosas que nunca me las ha dicho personalmente", le traslada.

Dice que esas frases que le han dolido son "cómo estoy de bien" o "qué guapo estoy". "Definamos qué vamos a ser", le pedía Pablo a Kareth. "Ni haces ni dejas de hacer", continuaba, mientras su prima se reía dando por zanjada la conversación.