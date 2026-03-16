José María Almoguera reacciona al ver a Paola Olmedo derrumbada en 'Supervivientes' por sus hijos

Ana Carrillo 16 MAR 2026 - 18:44h.

José María Almoguera ha revelado que le afecta ver a su exmujer llorando en los Cayos Cochinos

La familia de Paola Olmedo comparte una foto junto a sus tres hijos para desearle suerte en 'Supervivientes 2026'

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Paola Olmedo ha sufrido un bajón en 'Supervivientes 2026' al recordar a sus hijos y se ha desahogado con Alejandra de la Croix. Entre lágrimas, la empresaria le ha contado a la actriz que nunca había estado tanto tiempo sin tener contacto con sus hijos, de los que ya había hablado otro día con Gerard Arias, al que le contó que tiene tres hijos: una hija que tuvo sola "muy joven", otro llamado Saúl fruto de una relación que no funcionó pero de la que guarda un buen recuerdo y el pequeño, Marc, nacido de su matrimonio con José María Almoguera.

En 'El tiempo justo', los colaboradores han comentado estas imágenes de Paola Olmedo derrumbada y Miguel Frigenti ha revelado que a él le preocupaba mucho cuando participó en 'GH DÚO' que su perro pensase que lo había abandonado: "También con un hijo tan pequeño sientes ese remordimiento de preguntarte qué pensará ese hijo".

"Yo creo que va más por los mayores porque ella se pone a llorar por un bajón físico y piensa en que lo estarán viendo sus hijos", ha comentado el sobrino de Terelu Campos; unas declaraciones ante las que Joaquín Prat ha reaccionado: "A ver, José María, a ti te afecta más que si ves así a cualquier otro concursante porque es la madre de tu hijo".

Él admitido que así es: "Claro, sobre todo por lo que podrán ver sus hijos, que al final ellos la ven mal y lo sienten, eso es lo que más me puede afectar a mí".