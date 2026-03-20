La gasolina corre por cuenta de ‘El precio justo’ en ‘¡A repostar!’

Telecinco.es 20 MAR 2026 - 10:30h.

Una semana de entregas especiales a partir del lunes 23 de marzo en las que los concursantes recibirán cheques gasolina

Carlos Sobera, al darse cuenta de la tensión de un concursante en 'el escaparate final': ''¿Eres de nervio fácil?''

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‘Lleno, por favor’. Esta frase, en un el contexto actual en el que cada día resulta más caro repostar combustible, podrán decirla los concursantes de ‘El precio justo’ a partir del próximo lunes. El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina pondrá en marcha una acción especial bajo el lema ‘¡A repostar!’, que se desarrollará durante toda la semana e incorporará cheques de combustible a los premios del concurso, reforzando su apuesta por recompensas de valor práctico y utilidad directa para los concursantes.

Durante estas entregas, cada concursante que gane una de las cuatro pujas del programa obtendrá un cheque-carburante de 150 euros que se sumará a los 100 euros que ya reciben si aciertan el precio exacto.

Además, si el concursante finalista logra llevarse el escaparate final, ganará un cheque-carburante de 3.000 euros que se sumará al valor de los premios del escaparate.

Con esta iniciativa, el formato da un paso más en su evolución, sumando emoción y nuevos premios con impacto real en el día a día y conectados con las economías domésticas.

La acción tendrá también reflejo en la puesta en escena del programa, con adaptaciones específicas en la línea gráfica, las pantallas y el decorado. La cabecera incorporará el claim ‘¡A repostar!’ y se incluirán elementos de atrezo con forma de surtidor en un set específico, desde el que se explicará la dinámica del juego en cada entrega, así como en los atriles de los concursantes.