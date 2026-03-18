telecinco.es 18 MAR 2026 - 14:56h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Cristina!

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Cristina no ha conseguido ganar nada en el juego al que se ha enfrentado en 'El precio justo', pero sí que ha conseguido vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final y ha llegado hasta 'el escaparate final' con muchísimas ganas e ilusión por intentar adivinar el precio justo.

La concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Dos butacas elegantes y cómodas de diseño y una obra artística del sevillano Salustiano García

Una sesión fotográfica de cuatro horas del núcleo familiar

Un viaje a Toronto para dos personas que incluye vuelos y cuatro noches de estancia

Un coche compacto, coupé y deportivo

Con un margen de 1.000 euros, Cristina se ha enfrentado a 'el escaparate final'. La concursante ha escuchado al público, ha hecho sus cuentas y con muchas dudas ha tomado una decisión final: ''30.500 euros, ya está, si me paso, no pasa nada, me lo he pasado bien''.

Tras su decisión, Cristina espera junto a Carlos Sobera y Tania Media hasta que el presentador ha anunciado el precio justo: ''31.492 euros'', por lo que la concursante se ha quedado dentro del margen y... ¡Ha conseguido hacerse con todos los grandes premios de 'el escaparate final!'.

Entre gritos y saltos de emoción, Cristina ha celebrado su jugada junto a su amiga, que ha bajado del público para abrazarla y ambas han protagonizado un emotivo momentazo en el concurso: ''No me lo creo. El coche está muy bien, pero el viaje me hace mucha ilusión porque es algo que a lo mejor no haría yo'', ha afirmado ella.