telecinco.es 17 MAR 2026 - 14:59h.

¡Dale al play y descubre como ha jugado Iván 'el escaparate final'!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

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Iván ha llevado a cabo un gran concurso, el concursante ha conseguido llevarse 1.100 euros en uno de los juegos tras acertar una puja y ha conseguido llegar hasta 'el escaparate final' de 'El precio justo' tras vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final del programa presentado por Carlos Sobera.

Ya en el juego final, el concursante debe adivinar el precio justo de todos los premios expuestos en el gran escaparate ¿Conseguirá Iván acertar o se irá a casa con las manos vacías?

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un frigorífico, una lavadora, un lavavajillas, una vinoteca y un microondas

Una moto eléctrica diseño racing para disfrutar fuera del asfalto

Un viaje a Disneyland París para dos personas de tres noches con vuelos, alojamiento y entradas incluidas

Un coche compacto y deportivo que no necesita carnet convencional

Iván ha conseguido un margen de 500 euros y después de ver todos los premios, pide ayuda al público para intentar adivinar el precio justo, pero duda mucho a la hora de tomas una decisión: ''Todo ronda sobre los 20.000'', comienza diciendo y finalmente toma una decisión: ''Yo voy a decir 22.500 euros''.

Tras su decisión, el concursante espera junto al presentador a que el panel anuncie el precio de 'el escaparate final' y Carlos Sobera se interesa: ''¿Eres de nervio fácil?'', ''Un poquito'', revela él, muy nervioso. Tras unos segundos de espera, el precio sale a la luz: ''25.353 euros'', por lo que Iván se va con las manos vacías.