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La hermana de 'La Veneno' ha dado unas declaraciones en el día del cumpleaños de la vedette que su amiga, Paca 'La Piraña' escucha atentamente en 'El tiempo justo'. Al adelantarle de que "cada vez que habla, sube el pan", no tiene ninguna duda de a quién se refiere: Es la Mari Pepi.

Las declaraciones de la hermana de 'La Veneno' sobre la vedette y Pepe Navarro

"Lo que pasó es que está interpretando a un personaje. Es un personaje que está impuesto y, además, Pepe Navarro y los que fueron cómplices de Pepe Navarro, le están haciendo creer que es beneficioso para ella", afirmaba la hermana de 'La Veneno' ya que ella considera que "lo de la transición fue de hoy a mañana": "Le comen el coco de que se pongan los pechos de silicona y ella no lo pensó y se los puso".

De hecho, lanza una reflexión de que, si la vedette quería ser realmente mujer, cómo era posible "que no se quería levantar de la cama a raíz de que se ponen los pechos de silicona": "Se ponía camisas muy anchas para que no se le observara que tenía pechos".

"Cristina fue abducida a que tomara un camino que no era elegido libremente por voluntad propia, sino que fue manipulada moralmente, psicológicamente y se le salía su verdadera 'yo' interior", insiste.

La incrédula reacción de Paca 'La Piraña'

El rostro de Paca 'La Piraña' mientras escucha las declaraciones de 'Mari Pepi' son un poema: No da crédito a lo que está diciendo. "Nadie se pone las tetas porque te lo diga a la vecina del quinto. Que no, que no", desmiente la que fue amiga de la vedette.

"Yo cuando yo la conocí cuando era jovencilla, que yo hacía espectáculo en Almería, y ella era muy mariquita, muy sexy, iba con los cinturones apretados cuando todavía era José Antonio", revela Paca.

Además, recuerda un dato importante a los colaboradores: "Si se puso 10 o 12 operaciones de tetas. Empezó con pequeñas, más grandes, más grandes, cada vez más. Eso tú no te lo pones porque a ti te lo diga Pepe Navarro, ella se sentía mujer". Eso sí, había algo que 'La Veneno' sí que no se quiso poner: "La rajita".