Ana Carrillo 20 MAR 2026 - 18:17h.

Compartir







Gloria Camila ha regresado a 'El tiempo justo', programa en el que colabora, para enfrentarse a las preguntas sobre su conflicto con su sobrina Rocío Flores y ha reaccionado a todo lo que se ha dicho acerca de los posibles motivos de su distanciamiento. Tras sus explicaciones, ha protagonizado un enfrentamiento con Leticia Requejo, la periodista que aseguró que se había distanciado de Rocío por la defensa que su sobrina había hecho de Manuel Cortés, y Alexia Rivas ha intervenido para salir en defensa de su compañera.

Alexia se ha posicionado al lado de Leticia y ha desvelado qué le ha dicho Gloria a Leticia en el pasillo antes de que diera comienzo 'El tiempo justo', como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. Su compañera le ha agradecido el gesto y ha confirmado lo que ha dicho Alexia, provocando que Joaquín Prat intercediera.

"Por favor, el off the record o lo que habláis ahí hasta cierto punto; yo entiendo que lo hace todo mucho más interesante, pero al final voy a tener que prohibiros que habléis en la salita porque a mí me hacéis lo del off the record y no me sentaría bien", ha explicado el presentador, que ha pedido a sus compañeras que se respete el off the record.

Primeras palabras de Rocío Flores

La sobrina de Gloria Camila ha llegado a Madrid para participar en el debate semanal de 'Supervivientes 2026' organizado en '¡De viernes!' y ha respondido al periodista de 'El tiempo justo' y a otros reporteros que la estaban esperando en el aeropuerto y le han preguntado si ve posible una reconciliación con su tía.

"Sabéis perfectamente que no tengo ningún problema en hablar sin pelos en la lengua y decir lo que tengo que decir en cada momento y me da igual que sea cobrando o gratis", ha comenzado diciendo Rocío Flores, cuyas declaraciones al completo puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!