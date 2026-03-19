El concursante maño ha conseguido que el plató se quedará en completo silencio tras una jugada inesperada

Una decisión inesperada marca el juego de Andrea: “Madre mía, la he liado Juanra”

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David, de Zaragoza, ha vivido una jugada más que emocionante en ‘¡Allá tú!' En compañía de su hermano, el maño ha conseguido poner a bailar a Juanra Bonet, estar a puntito de recibir una oferta obscena y ha llegado a dejar mudo el plató de la tensión.

Aprovechando que David es DJ, el plató se ha venido arriba en varias ocasiones al ritmo de música de las cinco de la madrugada en cualquier discoteca techno. Hasta el propio Juanra Bonet se ha subido y bajado las escaleras del plató dándolo todo al ritmo de la música. Sin embargo, en un momento clave de la jugada del maño, en lugar de sonar la música se ha hecho un gran silencio.

El presentador se ha extrañado, pero la banquera le ha dejado claro que era un momento de tensión. David estaba a punto de recibir una oferta que iba a ponerle nervioso, muy nervioso. Podía irse a casa con una lata de atún, 20€, 75.000€ o… Dale al PLAY y descubre cómo ha sido su emocionantísima jugado final.