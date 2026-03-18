La concursante más veterana de ‘¡Allá tú!’ cae "en la trampa" de la banquera

Javi, de Lleida, juega sus cajas según la mano inocente de su hija de un año y medio

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Con los 100.000€ fuera de juego y una caja roja más, Andrea, de Alicante, ha caído en lo que ella ha denominado: “Una trampa” de la banquera. Una decisión que ha marcado su juego de forma drástica en ‘¡Allá tú!’.

Al escuchar a la banquera ofrecerle un cambio de caja en la segunda oferta, Andrea se ha descolocado por completo y algo en su interior le ha dicho que tenía que hacerlo. Ha movido su péndulo/amuleto para saber si el número que sonaba en su cabeza era el correcto y sin dudarlo, ha cambiado su caja con el número 19 por la caja número 4.

Aceptada la oferta de la banca, Andrea tenía que abrir otras tres cajas antes de una nueva llamada y se ha lanzado a lo loco. Estaba deseando saber qué contenía la caja número 19 que acababa de cambiar. Una decisión que ha marcado su juego a partir de ese momento. Descubre qué escondía la caja número 19, cómo ha reaccionado Andrea y cómo ha sido su juego a partir de ese momento, dale al PLAY.

Ya puedes ver el programa completo de Andrea, AQUÍ