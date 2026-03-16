El presentador consigue su deseo de hablar con la banquera: “Me ha colgado”, no te lo pierdas

La gran Eliana de Teruel no pierde la sonrisa pese a tener el panel con peor suerte de 'Allá tú': así ha sido su emocionante concurso

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Xuso Jones, el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ en Cuatro, se ha colado en el plató de ‘¡Allá tú!’ para visitar a su amigo Juanra Bonet y vivir en primera persona la emoción del programa “de las cajas” que tanto le gusta a su madre. El presentador ha llegado con muchas ganas y ha terminado mordiéndose las uñas de la emoción con la jugada de Evelin.

Xuso Jones se ha convertido en uno más de los participantes de ‘¡Allá tú!’ y ha visto el juego de Evelin de Logroño desde su atril. El presentador estaba entregado y ha querido conocer todos los detalles del concurso incluso, en qué consistía la caja negra.

El presentador nos ha regalado grandes momentazos, pero el primero no podía ser de otra manera que un homenaje a su tierra. Xuso Jones ha cambiado el baile de la trituradora por un “Paparajote, paparajote” para sorpresa y risas de todos los presentes.

Viendo el descaro y el sentido del humor del presentador, la banquera le ha pedido que le contara un chiste a la concursante y que, si no le hacía reír, le subía la oferta. Una propuesta que cumplía el deseo de la concursante que estaba deseando que Jones le contara uno de sus divertidos chistes.

Xuso Jones no estaba dispuesto a marcharse del programa sin escuchar la voz de la banquera porque algo le decía que iba a ser una voz cariñosa y acaramelada. Pero nada más lejos de la realidad, le ha advertido Juanra Bonet, quién no podía imaginar que su colega iba a terminar hablando con la banquera he intentado escribir la cifra de una de las ofertas del revés.

Xuso Jones ha vivido momentos divertidísimos y se ha sorprendido muchísimo al comprobar en primera persona que la emoción en ‘¡Allá tú!’ no es algo fingido, sino que se vive mucho más intenso desde dentro.