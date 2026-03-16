Carlos Sobera, sobre el premio de uno de los concursantes: “Si no es por ella no aciertas, que lo sepas”

telecinco.es 16 MAR 2026 - 15:05h.

Jonathan, que se había olvidado del cartel de su nombre, acababa llevándose el premio

Carlos Sobera, impresionado con una concursante que padece esclerosis múltiple: "Maravillosa por haber venido"

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“Qué salida más ordenadita que me habéis hecho, qué concursantes tan aplicados”, empezaba Carlos Sobera diciendo al inicio del programa. Automáticamente después de felicitar a los concursantes por su consonancia, el presentador se encontraba con Jonathan, que rompía esa armonía al olvidarse del cartel de su nombre. “¿Te has quedado sin nombre?”, bromeaba Sobera. “No te preocupes, los principios no es lo que importa, importan los finales”, añadía el presentador.

La frase de Carlos Sobera se evidenciaba cuando Jonathan conseguía no pasarse apostando por el precio de un juego de cuchillos, algo que pillaba de sorpresa al agente de supermercados, que miraba a su alrededor sin entender muy bien quién había acertado. “Te he visto superatento, no se te escapa una”, volvía a bromear el presentador.

El concursante, que podía llevarse un ordenador de regalo, se inmiscuyó en el ‘Tres en raya’. En este juego, –guiándose por el consejo de su hermana desde el público–, colocaba la última equis en el extremo superior derecho, diciendo: “Les he hecho caso, como pierda me tienen que comprar un ordenador”. Después de pronunciar esta frase, se revelaba que Jonathan había conseguido el premio. “Ya puedes darle a tu hermana uno o dos besos, si no es por ella no aciertas, que lo sepas”, comentaba Sobera.