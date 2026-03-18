Ana Carrillo 18 MAR 2026 - 20:13h.

Ana ha explicado por qué estalló en carcajadas al escuchar una palabra que dijo Estefanía en el reencuentro

La foto familiar de Luija, Ana y los hijos de ella tras 'Casados a primera vista': "Una imagen vale más que mil palabras"

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El próximo lunes 23 de marzo hay programa especial de 'Casados a primera vista' en directo con Carlos Sobera a las 23:00 en Telecinco. Las parejas podrán resolver sus asuntos pendientes entre ellas pero también con el resto de participantes. Pero Ana ha querido hacer una aclaración importante en Instagram antes porque le ha parecido fundamental explicar el motivo de sus risas cuando Estefanía habló en el reencuentro emitido esta semana.

Estefanía y Estefan explicaron que habían decidido darle una oportunidad a su relación y que ella había viajado a Lanzarote a pasar unos días con él, pero que se encontraba un tanto decepcionada porque había descubierto que él había tenido algo con una amiga suya a la que invitó a su boda.

En mitad de sus explicaciones, Estefanía mencionó a "Diosito" y Ana estalló en carcajadas al escuchar esta palabra. La pareja de Luija ha querido aclarar en sus stories de Instagram que no se reía de la fe ni de la forma de expresarse de su amiga: "Yo jamás me reiría de nadie... Me dio un ataque de risa que no pude controlar. Las dos somos creyentes y le pido a Dios que estés en mi vida mucho tiempo".