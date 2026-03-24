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Poco antes de la emisión del programa especial de 'Casados a primera vista', Laura desveló que no tenía buena relación con todas sus compañeras. Le hemos preguntado en exclusiva con qué compañeras no se lleva bien y ha dado el nombre de dos. Las mismas con las que su amiga Natalia no tiene relación y es que ambas afirman sentirse decepcionadas con estas dos compañeras.

Luciana, Ana, Estefanía y Ainhoa también han respondido a esta pregunta en exclusiva, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que dan sus explicaciones sobre con quién se llevan bien y con quién no tienen ninguna relación pese a haber compartido una experiencia tan intensa, ¡dale al play!