Casados a primera vista
Las chicas de 'Casados a primera vista' revelan con qué compañeras no se llevan bien: "Han pasado cosas que no me han gustado"
Natalia y Laura han desvelado con qué compañeras no tienen relación y el resto han reaccionado a sus declaraciones
Milton responde a Natalia por los comentarios sobre el olor de su aliento y ella hace un matiz importante
Puedes ver todos los programas de 'Casados a primera vista' en Mediaset Infinity
Poco antes de la emisión del programa especial de 'Casados a primera vista', Laura desveló que no tenía buena relación con todas sus compañeras. Le hemos preguntado en exclusiva con qué compañeras no se lleva bien y ha dado el nombre de dos. Las mismas con las que su amiga Natalia no tiene relación y es que ambas afirman sentirse decepcionadas con estas dos compañeras.
Luciana, Ana, Estefanía y Ainhoa también han respondido a esta pregunta en exclusiva, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que dan sus explicaciones sobre con quién se llevan bien y con quién no tienen ninguna relación pese a haber compartido una experiencia tan intensa, ¡dale al play!