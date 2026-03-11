Ana Carrillo 11 MAR 2026 - 17:34h.

Laura se ha sincerado acerca de la relación actual con sus compañeras de 'Casados a primera vista'

Ana rompe su silencio en redes para aclarar su postura en su discusión con Luija

Laura es una de las participantes de 'Casados a primera vista' más activas en Instagram, donde le ha ofrecido a sus seguidores hacer una ronda de preguntas para solventar algunas de sus dudas, aunque no puede desvelar en qué punto está su relación actualmente con Lorenzo, algo que solo se sabrá el lunes 23 de marzo en un programa especial en directo que presentará Carlos Sobera.

Sus seguidores le han preguntado si tiene buena relación con las cinco compañeras con las que ha compartido aventura: Ana, Estefanía, Ainhoa, Natalia y Luciana. En el programa se vio que tenía muy buen feeling con Natalia y que tuvo algún rifirrafe con Estefanía. También se descubrió que es amiga de Marc y ya en redes ellos han explicado que se conocieron por un amigo en común y que nunca se han liado.

Laura ha explicado que se ha llevado grandes amigas de la experiencia, pero que no con todas mantiene la relación: "No con todas tengo contacto, pero sí con las que mejor conexión he tenido. La verdad es que he conocido a personas maravillosas, las quiero muchísimo, cada día las quiero más y nos estamos apoyando muchísimo con todo esto".

La catalana ha comentado que le ha gustado que en el programa no solo han podido conocer el amor, sino también a mujeres "en la misma situación" y a crear un grupo de amigas: "Está muy bien la verdad y me alegro mucho por las personas con las que me llevo, son mis amigas".