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Borja ha sido muy criticado por tratar de promocionar su empresa en 'Casados a primera vista' al utilizar la camiseta de su negocio al llevarla como pijama durante su convivencia con Luciana, a la que también le regaló una de estas camisetas. En redes sociales también ha hecho muchos vídeos mencionado su empresa, por lo que le han acusado de no buscar el amor, sino promoción gratuita, tema por el que le hemos preguntado en exclusiva tanto a Luciana como a Borja (también han hablado de la polémica sobre los amigos de él, que criticaron el físico de ella).

La pregunta a la argentina ha sido directa: ¿se sintió utilizada por Borja para hacer promoción de su negocio? Y ella nos ha respondido igual de clara, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que también recogemos las declaraciones de Borja, al que le hemos preguntado si le ha molestado que le acusen de participar en 'Casados a primera vista' por un interés comercial, ¡dale al play!