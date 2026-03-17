Giovanna González, José María Almoguera y Miguel Frigenti hablan a través de sus experiencias personales de lo que es más importante para ellos trabajar en una pareja

¿Qué es más importante en un matrimonio, la gran pasión o la estabilidad? El debate llega a 'Casados a primera vista'

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La recta final de ‘Casados a primera vista’ sigue dejando titulares tras el esperado reencuentro de sus participantes, donde hemos podido descubrir qué ha ocurrido con las parejas lejos de las cámaras. Seis meses después de las bodas, el balance es desigual. Algunas parejas han conseguido consolidarse, mientras que otras han sucumbido a problemas que ya se intuían durante el programa. Es el caso de Ana y Luija, han dado la sorpresa formando una familia y dando pasos importantes en su relación, incluso conviviendo con los hijos de ella. En el lado opuesto, parejas como Milton y Natalia han confirmado su ruptura definitiva señalando la falta de comunicación como el principal obstáculo para seguir adelante.

El giro inesperado de los acontecimientos se ha producido en la pareja de Stefan y Estefanía, que terminaron separados, pero decidieron darse una nueva oportunidad tras reencontrarse fuera del programa, aunque con dudas por sus problemas del pasado. Mientras tanto, Laura y Lorenzo continúan luchando contra la desconfianza e intentando reconstruir su relación con ayuda profesional.

¿El amor aparece o se aprende a amar?

Esta es la pregunta compleja que les hemos hecho a nuestro colaboradores de televisión: Giovanna González, José María Almoguera y Miguel Frigenti. La respuesta también depende de las experiencias que haya vivido cada uno y, por supuesto del momento vital en el que se encuentren, porque como bien ha dicho Giovanna no es lo mismo el amor a los 18 que cuando eres más adulto. Pero en lo que algunos de ellos han coincidido es que el amor conlleva trabajo por ambas partes y la experiencia y el tiempo te enseñan a amar mejor. ¡Dale al play!

¿La comunicación, la confianza o el deseo?

En medio de este análisis sobre qué hace funcionar o fracasar a una pareja, el debate sobre los pilares de una relación ha cobrado protagonismo a lo largo de esta temporada. La periodista y colaboradora, Giovanna González, y José María Almoguera han reflexionado sobre una pregunta clave: ¿qué es lo más importante en una pareja: la comunicación, la confianza o el deseo?

Giovanna González lo tiene claro: la comunicación es fundamental. Según explicó, aunque el deseo puede ser importante al inicio, con el tiempo se transforma en otros elementos más profundos. En su caso, defiende hablarlo todo: “Cualquier cosita hay que hablarla”, dejando claro que para ella la base de una relación sólida está en la transparencia constante y el diálogo.

Por su parte, José María Almoguera coincide en señalar la comunicación como el pilar principal, pero va un paso más allá. Considera que tanto la confianza como el deseo se construyen precisamente a través de ella. Es decir, no son elementos independientes, sino consecuencias de una buena comunicación dentro de la pareja.

Los colaboradores determinan cuándo hay que dejar de luchar por una relación: “Ahí se acaba”

Las discusiones sobre la falta de complicidad, la sensación de no sentirse valorado o las dudas sobre el futuro han sido protagonistas en más de una pareja durante toda la temporada, pero ¿cuándo debemos tirar la toalla? Los tertulianos Adriana Dorronsoro y Omar Suárez nos han dado su sincera opinión a través de sus experiencias de cuándo consideran ellos que es mejor romper y dejar ir a la otra persona. ¿Quieres saber todo lo que nos han contado? ¡Dale al play!