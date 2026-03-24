Lara Guerra 24 MAR 2026 - 02:47h.

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Ainhoa y Marc se reencontraban en 'Casados a primera vista' seis semanas después donde pese a que intentaron remontar su matrimonio, finalmente esto tuvo una fecha de caducidad el día que él la llamó para dejarla. Tras tomar este decisión él dejaba claro que lo estaba pasando mal; sin embargo, Ainhoa no ha parado de insistir en que ella lo que de verdad necesita es un hombre maduro.

Después de poner fin a su matrimonio, ambos han desvelado en el reencuentro final que no han retomado su relación y ella no ha dudado en sincerarse sobre lo que piensa sobre Marc: "Él no se abre, solo lo hacía cuando venían las cámaras", algo en o que está desacuerdo él: "Me parece extraño porque me considero una persona bastante comunicativa con la gente que conozco y con la gente de fuera. Durante la luna de miel yo le preguntaba si estaba bien o si le pasaba algo, y me decía que todo iba bien".

Ainhoa, sobre el vuelo de luna de miel: "Estuviste con los miembros del equipo y yo estaba sola"

Además, confesaba que las actitudes de ella eran constantemente una evaluación de su personalidad: "He sentido que la comunicación, la manera de responderme era dura, me sentía en un examen y esto para una persona es difícil. Ya no tengo más herramientas". Sin embargo, ella no comprendía estas palabras porque "las únicas conversaciones que hemos tenido han sido del tiempo y de que me pongo hoy. Con la vecina hablo más que con él".

De nuevo él se defendía: "Sabéis lo que es estar en dos escalas de 6 horas de avión, hacer preguntas y hacerle preguntas cuándo íbamos a viajar". En este momento ella le interrumpe y asegura que en ningún momento ocurrió eso: "Pero si estuviste en el aeropuerto durmiendo todo el rato o con los miembros del equipo y yo estaba sola. Tengo fotos y pruebas de ello".

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