Lara Guerra 24 MAR 2026 - 01:22h.

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'Casados a primera vista' pone el broche final con un reencuentro entre todas sus parejas. Borja y Luciana finalizaron sus experiencia antes que otros de sus compañeros que llegaron a completarla. Todo ocurrió cuando desde el momento del altar, él dejaba claro que no le atraía físicamente y los comentarios de sus amigos también tuvieron un gran protagonismo que reiteraba la misma opinión. Sin embargo, él se dejó llevar y mantuvieron relaciones en tan solo unos días. Carlos Sobera ha dado paso a las imágenes exclusivas donde ambos desvelan cuándo tuvieron este momento de pasión.

"La pareja hizo una confesión a todos sus compañeros y les dejaron boquiabiertos; y es que tuvieron sexo la primera noche aunque lo ocultaron", comienza el presentador. Tras esto, da paso a las imágenes inéditas donde la pareja de primeras comenta que fue a los días de conocerse en 'Casados a primera vista'; sin embargo, una de las expertas le pregunta si le estaba mintiendo; en este momento se descubre toda la verdad.

Borja se defiende sobre la primer anoche que intimaron: "Yo solo me quise tumbar boca arriba y dormir"

Finalmente, la pareja desvelaba la realidad del día en el que mantuvieron relaciones, pese a que ella quería contar que fue a los dos días, él comentaba que estaba mintiendo: "Si vas a decirlo, hazlo hasta el fondo, di que fue la primera noche". Sus compañeros no daban crédito de lo que contaban, de hecho, Laura comentaba: "Eso no lo hemos hecho ni nosotros".

En ese mismo momento, Borja daba a entender que fue ella quien dio el primer paso: "Yo solo me quise tumbar boca arriba y dormir. Me hiciste la cucharita". Ante esto, Luciana aclara que "me pediste que por respeto a tu familia y por tus amigos que no contáramos que lo hicimos la primera noche". De nuevo, él se mantiene en su línea dejando la culpa sobre ella: "Si me pones el culo ¿Qué quieres que haga?"