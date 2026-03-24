Lara Guerra 24 MAR 2026 - 01:48h.

Luciana y Borja desvelan el encuentro que tuvieron en Sevilla tras finalizar 'Casados a primera vista'

El tenso rifirafe entre Lorenzo y Borja después de salir en defensa de Luciana: "Es una persona de doble cara"

Compartir







'Casados a primera vista' pone el broche final a una edición inolvidable. Luciana y Borja se han reencontrado de nuevo en plató después de una experiencia un tanto agridulce; mientras que ella comenzaba a tener sentimientos por él, Borja en cambio, la falta de química que sintió desde el altar fue arrastrada durante toda su experiencia. Tal es así, que la pareja decidió poner fin a su matrimonio antes de que finalizara el programa. En el reencuentro, Carlos Sobera ha querido conocer si han mantenido algún tipo de contacto tras su salida.

"En estos últimos meses, últimas semanas, días horas...¿Habéis tenido contacto? comenzaba el presentador. Tras esto, Luciana confesaba que sí: "Hemos hablado, pero no hemos tenido contacto íntimo", algo que descuadra por completo a Laura quién asegura que ella le había dicho que sí lo tuvieron: "Yo tenía entendido que sí había pasado algo"

Luciana aclara que fueron a Sevilla y allí estuvieron juntos: "Estuvimos además en habitaciones separadas. Le conté a las chicas que me fui a Sevilla porque creía que teníamos que hablar las cosas, con él, con sus amigos y con su familia".

Borja confiesa si volvería a actuar de la misma manera

Después de no salir a flote su matrimonio con Luciana, Ana ha querido saber si Borja volvería a hacer todo de la misma manera que lo ha hecho. Sin embargo, lejos de la respuesta que esperaba la mujer de Luija, Borja dejaba claro que para conocer a alguien necesita hacerlo también desde el lado íntimo: "Sinceramente, no. Yo estaba conociendo a una persona que no conozco y empiezo la casa desde el tejado, empiezo casándome y tengo que ir abriéndome a ver cómo es esa persona en todos sus ámbitos. Para mi, el ámbito sexual también es importante".

Luciana revela que ha hablado con los amigos de Borja y él asegura que ya no comparte amistad con alguno de ellos

Si hay algo que llamó encarecidamente la atención de los integrantes de la boda son los desafortunados comentarios de los amigos de Borja acerca del físico de Luciana. Esto dio mucho de qué hablar durante la experiencia de ambos y ha sido un punto que ha afectado de manera importante en su matrimonio. Ahora, en el reencuentro, Luciana desvela que mantuvo una conversación con sus amigos y Borja asegura no estar de acuerdo con este tipo de actos.