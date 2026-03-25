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Ana llevaba algún tiempo notando cosas raras en su relación con su marido, con el que suma cerca de 45 años de matrimonio. Cree que le ha sido infiel, ya que se siente "abandonada" por él y considera que ya no pasan tiempo de calidad juntos.

Las reacciones de sus familiares tras saber que le fue infiel a su mujer

Así ha sido. Gonzalo ha terminado confesando en 'El diario de Jorge' que le ha sido infiel en más de una ocasión con otra mujer. "Pongamos una y media, una noche más o menos", le traslada entre risas a Jorge Javier Vázquez. Pese a no especificar de quién se trata ni todas las veces exactas en las que ha tenido encuentros con su amante, Gonzalo ha admitido que lo mejor es "la libertad" en las relaciones.

Propone incluso abrir su relación con Ana, que conocía junto a su hija y su nieto la noticia que ya presentía. "¿Me dejarías por otra?", le pregunta su mujer al sentarse en el programa de Telecinco. Ana le ha echado en cara que no le prestaba mucha atención y su hija Belén asegura que va a ver "con otros ojos" a su padre desde este momento. Gonzalo, el nieto, también compartía su sorpresa por su infidelidad. "No me lo imaginaba", admite.