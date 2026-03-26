Antonio Rossi, sobre las palabras de Mar Flores acerca de la retirada de Alejandra Rubio: "Está feliz porque nadie le va a preguntar por ella"
La modelo ha dado su opinión sobre la retirada de Alejandra Rubio de la televisión
Mar Flores se pronuncia sobre la decisión de Alejandra Rubio de abandonar la televisión: "Eso va a fortalecer a la familia"
Alejandra Rubio ha decidido abandonar la televisión. Una decisión que, según explicó, llevaba tiempo meditando, pero que se ha precipitado tras el su tensa discusión que protagonizó con la periodista Sandra Aladro, quien le reprochó haber comercializado con su embarazo.
Mar Flores, a su llegada a España tras su gira por América Latina para presentar su libro 'Mar en calma', ha valorado la retirada de su nuera: "Me parece la mejor decisión que ha tomado en su vida. Creo que eso va a fortalecer la familia. Es la mejor decisión, me parece coherente y madura".
Estas palabras han generado debate en el plató de 'El tiempo justo'. Pelayo Díaz ha sido contundente: "La traducción de las palabras de Mar Flores es que le parecía un cuadro lo que hacía Alejandra y está feliz de que haya dejado la televisión".
Gloria Camila "Ha tirado más a que Alejandra internamente no lo estaba pasando bien en plató"
Por su parte, Gloria Camila ofrece una visión distinta: "Yo creo que ha tirado más a que Alejandra internamente no lo estaba pasando bien en plató, aunque pareciese que sí. Internamente muchas veces te llevas a casa las cosas que pasan en el plató".
En la misma línea que Pelayo, Antonio Rossi apunta: "Está feliz. Yo creo que ha pensado en ella y, mirándose al ombligo, porque nadie le va a preguntar por ella, no se va a hablar de ella ni de Terelu y la van a dejar en paz".