Rocío Molina 26 MAR 2026 - 14:21h.

La madre de Carlo Costanzia ha expresado su opinión sobre la retirada de Alejandra Rubio de la televisión: sus contundentes palabras

El revelador gesto de Mar Flores que deja entrever su postura tras la decisión de Alejandra Rubio de dejar la televisión

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La decisión de Alejandra Rubio de abandonar la televisión sigue trayendo cola y todo tipo de reacciones. Y, aunque un revelador gesto de Mar Flores ha puesto en relieve su apoyo, ahora la madre de Carlo Costanzia ha sido más contundente. La modelo se ha pronunciado directamente sobre la retirada de la hija de Terelu Campos de los platós después de verse "saturada" por todo lo que ha venido después de contar en '¡De viernes!' la noticia de su segundo embarazo.

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A su llegada a España de la gira que ha hecho por América Latina para presentar su libro 'Mar en calma' y en el mismo aeropuerto, Mar Flores ha respondido a los periodistas de Europa Press que le han preguntado por su parecer acerca del adiós temporal de Alejandra Rubio a la televisión y la noticia de que ella y su hijo Carlo Costanzia están esperando su segundo hijo. La modelo está ilusionada con la idea de volver a ser abuela y también ha acogido muy bien la decisión de la influencer de 26 años.

Tras esta ausencia por motivo laboral, que le ha hecho también perderse la boda de Irene Matamoros, la modelo de 56 años ha llegado dispuesta a dar su opinión sobre el nuevo planteamiento que tiene Alejandra Rubio: "Me parece la mejor decisión que ha tomado en su vida. Creo que eso va a fortalecer la familia. Es la mejor decisión, me parece coherente y madura", ha admitido con total rotundidad.

Mar Flores cree que esto va a ser un antes y un después para ellos y, que en el estado actual en el que está su nuera, esta postura de alejarse de la pequeña pantalla le parece "madura" y espera que tras ello pueda vivir con ilusión a partir de ahora la noticia de su embarazo.

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Ajena a los ataques que ha recibido estos días al confesar que no ha leído nada al respecto, la madre de Carlo Costanzia sí que ha admitido a la prensa que estaba enterada de la noticia de que iba a ser abuela y que están todos muy "contentos", esperando ahora que se calmen las aguas para vivir este bonito momento con ellos.