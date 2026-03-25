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Tamara ha hablado alto y claro sobre lo que piensa del nuevo amor de José Fernando Ortega Mohedano. La hermana de Michu -la que fuera pareja del hijo del extorero y de la cantante- asegura que le gustaría que el hermano de Gloria Camila hubiese dado a conocer a su nueva ilusión de otra forma o con más espacio tras la muerte de su ex.

"Veo mucha falta de respeto hacia mi familia, ya que hace ocho meses que falta mi hermana y la forma en la que lo está haciendo.... hay que dejar un tiempo", asegura sin pelos en la lengua en 'El tiempo justo'. Tamra ha manifestado además que "hay que hacerlo más discreto", en referencia a las imágenes de José Fernando anunciando que está de nuevo enamorado.

Tamara, sobre la relación entre Michu y José Fernando: "Siempre han estado juntos"

Tamara también ha hablado sobre el tipo de vínculo que tenía Michu con el hermano de Gloria Camila. "Mi hermana subía a Madrid y ellos tenían relación. Cuando mi hermana subía, estaban juntos", aclara en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

La hermana de Michuo explica que "siempre han estado realmente", ya que por ejemplo volvían "a dormir juntos" y tenían contacto. "Aunque ella haya hecho vida fuera, siempre han estado juntos", manifiesta.