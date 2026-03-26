Llega la primera semifinal de 'Got talent España': el sábado a las 22.00 h, en Telecinco

Got Talent 26 MAR 2026 - 10:53h.

El sábado, a las 22:00h, vive una noche mágica con la primera semifinal de 'Got Talent España'

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¡Las semifinales de 'Got Talent España' ya están aquí! Los participantes afrontan una nueva oportunidad para deslumbrar al jurado con su talento y luchar por un puesto en la esperada final. En esta etapa decisiva, los participantes se arriesgarán como nunca para conseguir un puesto en la gran final del concurso.

Paula Echevarría, Lorena Castell, Carlos Latre y Risto Mejide serán los encargados de elegir a los finalistas de esta undécima edición, pudiendo conceder, si así lo desean, su pase de oro.

No te pierdas la primera semifinal de 'Got Talent España' este sábado 28 de marzo a las 22:00 horas en Telecinco.