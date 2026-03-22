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Pase de oro

Estos han sido los 10 pases de oro de las audiciones de la undécima edición de 'Got Talent España'

Got Talent España
Todos los pases de oro de 'Got Talent'.. telecinco.es
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A lo largo de diez semanas, el escenario de 'Got Talent España' se ha llenado de numerosos artista que han derrochado mucho talento. El jurado compuesto por Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre y el presentador Santi Millán no han pedido detalle de todo lo que han visto durante esta undécima edición y han sentenciado a los mejores con sus pases de oro. Estos han sido los diez pases de oro de las audiciones de esta temporada.

Sebas Guillem (cantante), primer pase de oro de Paula Echevarría

Paula Echevarría se adelantó a Risto Mejide (pensando que le daría su pase de oro) y se lo dio ella misma.

Paula Echevarría se adelanta a Risto y sorprende con el primer pase de oro de 'Got Talent 2026' para Sebas Guillem Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 13
Paula Echevarría se adelanta a Risto y sorprende con el primer pase de oro de 'Got Talent 2026' para Sebas Guillem

Kristy Sellar (bailarina de pole bance), pase de oro conjunto del jurado

A pesar de la negativa de Risto Mejide, esta artista consigue el pase de oro conjunto del jurado de 'Got Talent'.

Una bailarina de pole dance, pase de oro conjunto del jurado de 'Got Talent España' pese a la negativa de Risto Mejide
Una bailarina de pole dance, pase de oro conjunto del jurado de 'Got Talent España' pese a la negativa de Risto Mejide

AM Dance Studio (grupo de baile), primer pase de oro de Lorena Castell

Lorena Castell hizo historia al dar este pase de oro a este grupo de bailarines antes de que terminase la actuación.

¡Histórico! Lorena Castell da el pase de oro a AM Dance Studio antes de terminar la actuación Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 51
¡Histórico! Lorena Castell da el pase de oro a AM Dance Studio antes de terminar la actuación

Noelia Sánchez (cantante), primer pase de oro de Carlos Latre

La curiosa historia de Noelia Sánchez: de ser figurante en 'Got Talent' a terminar actuando y ganando un pase de oro.

De ser figurante en el ensayo de 'Got Talent', a ganar el pase de oro de Carlos Latre: el curioso caso de Noelia Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 53
De ser figurante en el ensayo de 'Got Talent', a ganar el pase de oro de Carlos Latre: el curioso caso de Noelia

Nabe (imitador), pase de oro de Santi Millán

Para horror del jurado, Santi Millán otorga este pase de oro in extremiss.

El pase de oro de Santi Millán Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 68
El pase de oro de Santi Millán

Chap Magic (mago), primer pase de oro de Risto Mejide

Risto Mejide quedó impresionado con la magia de este joven mago.

Chap Magic deja impresionado a Risto Mejide con su magia y consigue su pase de oro en 'Got Talent España' Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 83
Chap Magic deja impresionado a Risto Mejide con su magia y consigue su pase de oro

D'Pineda (cantante), segundo pase de oro de Paula Echevarría

Este joven cantante emocionó a Paula Echevarría cantando a su madre, fallecida por cáncer.

Paula Echevarría se rompe al dar su segundo pase de oro a un joven que le canta a su madre fallecida por cáncer Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 102
Paula Echevarría se rompe al dar su segundo pase de oro a un joven que le canta a su madre fallecida por cáncer

Lydia Sánchez (cantante), segundo pase de oro de Risto Mejide

Esta joven consiguió el pase de oro después de haber abandonado el escenario.

El inesperado pase de oro de Risto Mejide: le da un 'no' a Lydia, pero se arrepiente cuando abandona el escenario
El inesperado pase de oro de Risto Mejide: le da un 'no' a Lydia, pero se arrepiente cuando abandona el escenario

Inverdance (acróbatas), segundo pase de oro de Lorena Castell

Inverdance lleva un show nunca antes visto y se gana el pase de oro de Lorena Castell.

Inverdance, pase de oro de Lorena Castell tras "poner el mundo patas arriba" con un show nunca visto Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 136
Inverdance, pase de oro de Lorena Castell tras "poner el mundo patas arriba" con un show nunca visto

Modern Choir (grupo coral), segundo pase de oro de Carlos Latre

Este es el pase de oro más multitudinario de 'Got Talent' porque... ¡Es un coro formado por 100 personas!

El pase de oro más multitudinario de la historia 'Got Talent' es para 'Modern Choir', un coro de 100 personas Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 151
El pase de oro más multitudinario de la historia 'Got Talent' es para 'Modern Choir', un coro de 100 personas
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