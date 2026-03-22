Got Talent 22 MAR 2026 - 09:05h.

Revive aquí todos los pases de oro de la undécima edición de 'Got Talent España'

El emotivo abrazo de Paula Echevarría a Risto Mejide tras su última valoración con votación como jurado de 'Got Talent'

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A lo largo de diez semanas, el escenario de 'Got Talent España' se ha llenado de numerosos artista que han derrochado mucho talento. El jurado compuesto por Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre y el presentador Santi Millán no han pedido detalle de todo lo que han visto durante esta undécima edición y han sentenciado a los mejores con sus pases de oro. Estos han sido los diez pases de oro de las audiciones de esta temporada.

Paula Echevarría se adelantó a Risto Mejide (pensando que le daría su pase de oro) y se lo dio ella misma.

A pesar de la negativa de Risto Mejide, esta artista consigue el pase de oro conjunto del jurado de 'Got Talent'.

Lorena Castell hizo historia al dar este pase de oro a este grupo de bailarines antes de que terminase la actuación.

La curiosa historia de Noelia Sánchez: de ser figurante en 'Got Talent' a terminar actuando y ganando un pase de oro.

Para horror del jurado, Santi Millán otorga este pase de oro in extremiss.

Risto Mejide quedó impresionado con la magia de este joven mago.

Este joven cantante emocionó a Paula Echevarría cantando a su madre, fallecida por cáncer.

Esta joven consiguió el pase de oro después de haber abandonado el escenario.

Inverdance lleva un show nunca antes visto y se gana el pase de oro de Lorena Castell.

Este es el pase de oro más multitudinario de 'Got Talent' porque... ¡Es un coro formado por 100 personas!