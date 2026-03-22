Estos han sido los 10 pases de oro de las audiciones de la undécima edición de 'Got Talent España'
Revive aquí todos los pases de oro de la undécima edición de 'Got Talent España'
El emotivo abrazo de Paula Echevarría a Risto Mejide tras su última valoración con votación como jurado de 'Got Talent'
A lo largo de diez semanas, el escenario de 'Got Talent España' se ha llenado de numerosos artista que han derrochado mucho talento. El jurado compuesto por Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre y el presentador Santi Millán no han pedido detalle de todo lo que han visto durante esta undécima edición y han sentenciado a los mejores con sus pases de oro. Estos han sido los diez pases de oro de las audiciones de esta temporada.
Sebas Guillem (cantante), primer pase de oro de Paula Echevarría
Paula Echevarría se adelantó a Risto Mejide (pensando que le daría su pase de oro) y se lo dio ella misma.
Kristy Sellar (bailarina de pole bance), pase de oro conjunto del jurado
A pesar de la negativa de Risto Mejide, esta artista consigue el pase de oro conjunto del jurado de 'Got Talent'.
AM Dance Studio (grupo de baile), primer pase de oro de Lorena Castell
Lorena Castell hizo historia al dar este pase de oro a este grupo de bailarines antes de que terminase la actuación.
Noelia Sánchez (cantante), primer pase de oro de Carlos Latre
La curiosa historia de Noelia Sánchez: de ser figurante en 'Got Talent' a terminar actuando y ganando un pase de oro.
Nabe (imitador), pase de oro de Santi Millán
Para horror del jurado, Santi Millán otorga este pase de oro in extremiss.
Chap Magic (mago), primer pase de oro de Risto Mejide
Risto Mejide quedó impresionado con la magia de este joven mago.
D'Pineda (cantante), segundo pase de oro de Paula Echevarría
Este joven cantante emocionó a Paula Echevarría cantando a su madre, fallecida por cáncer.
Lydia Sánchez (cantante), segundo pase de oro de Risto Mejide
Esta joven consiguió el pase de oro después de haber abandonado el escenario.
Inverdance (acróbatas), segundo pase de oro de Lorena Castell
Inverdance lleva un show nunca antes visto y se gana el pase de oro de Lorena Castell.
Modern Choir (grupo coral), segundo pase de oro de Carlos Latre
Este es el pase de oro más multitudinario de 'Got Talent' porque... ¡Es un coro formado por 100 personas!