Ana Carrillo 26 MAR 2026 - 14:44h.

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Bigote Arrocet está decidido a publicar un libro de memorias en el que publicará fotos con María Teresa Campos. En 'Fiesta', el pasado fin de semana, Emma García confesó que se había quedado muy sorprendida al ver la portada de este nuevo libro y ahora ha sido Patricia Pardo la que ha mostrado su indignación, posicionándose así al lado de las hijas de la mítica presentadora, Carmen Borrego y Terelu Campos.

"Son unas memorias del momento que Bigote vivió con tu madre y se titulan: 'Y Teresita se quería casar'", le ha explicado Pepe del Real a Carmen, que le ha pedido que no volviera a repetírselo porque le removía demasiado. "Me está revolviendo a mí y no soy la hija de María Teresa Campos", ha comentado la presentadora de 'Vamos a ver' para mostrarle a la madre de José María Almoguera que comprendía perfectamente su malestar al saber que Edmundo Arrocet quiere publicar este libro con fotos de su madre con el título que ha revelado Pepe del Real.

Patricia Pardo ha validado en todo momento la postura de Carmen Borrego de defender el honor de su madre y de evitar una confrontación directa con Bigote: "Haces muy bien en no querer faltarle al respeto porque hay personas que se faltan al respeto a ellos mismos con sus actos y no hace falta ni insultar ni encender más".