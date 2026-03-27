De un inicio prometedor a un final lleno de dudas: Nuria se lo juega todo en ‘¡Allá tú!’

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En esta entrega de ¡Allá tú!, Nuria, natural de Teruel y procedente del pequeño pueblo de Ojos Negros, aunque actualmente vive en Monreal del Campo, llega con ilusión y muchas ganas de jugar. Regenta una panadería junto a sus dos hermanas, quienes se han quedado al frente del negocio para que ella pueda vivir esta experiencia. Además, ha sido su padre quien la ha animado a dar el paso y participar en el programa.

Nuria no llega sola: la acompaña su prima Susana, su gran apoyo en el plató. También trae consigo varios amuletos muy especiales, aunque no visibles: los calcetines de patinaje artístico de su hija, una cinta de la Virgen del Pilar y una pulsera que le ha regalado otra participante.

Si consigue los 150.000 euros, Nuria tiene claro su objetivo: terminar de pagar su coche y asegurar los estudios de sus hijos mellizos de 14 años.

Entre grandes dudas, Nuria toma su decisión final

Comienza la partida con una muy buena racha, eliminando varias cajas negras, lo que le da confianza para ir rechazando sin dudar las ofertas de la banquera. Sin embargo, todo cambia al llegar a la cuarta ronda, cuando su suerte se tuerce y empieza a eliminar varias cajas verdes con los premios más altos.

Con el panel muy debilitado y tras un giro inesperado, la banquera le ofrece 3.636 euros. ¿Aceptará Nuria la oferta o decidirá seguir jugando?