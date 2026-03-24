El concursante de Girona se la juega a pesar de ser consciente de la mala suerte que tienen su amiga y él cuando están juntos

Los diez minutos de infarto de Josi, de Burgos, en ‘¡Allá tú!’: dos cambios y una proposición a la banquera

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Josep, de Girona, se ha llevado una gran sorpresa cuando ha visto que era su amiga Izaskun la persona que iba a jugar con él. Le ha encantado la idea, pero también le ha dado un poquito de miedito porque en más de una ocasión habían pensado que era una pareja de gafes: “Nos fuimos a Ibiza y la primera noche en la mejor discoteca acabé en silla de ruedas”.

Superado un arranque de jugada un poco dramático, y tras contarnos que no era la primera vez que la mala suerte se apoderaba de ellos como pareja, nos han contado cómo fue su accidentado viaje a Ibiza, la suerte les ha ido cambiado y han sentido que podían romper su fama en ‘¡Allá tú!’.

El panel se ha llenado de cajas verdes y Josep se ha venido arriba triturando más de 8.000€: “Vamos a acabar con la racha de mala suerte”. Sin embargo, estaba en el punto de no retorno de tener que abrir tres cajas seguidas y la cosa se ha complicado.

¿Ha roto Josep con su racha de mala suerte junto a Izaskun? ¿Cuánto dinerito se ha llevado el joven de Figueras? Dale al PLAY y descubre su divertida jugada final.

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