Un cambio de última hora marca la jugada de Álvaro, de Ceuta, en ‘¡Allá tú!’

El concursante y su novia alucinan al comprobar cuál era el contenido de su caja

Josep y su amiga gafe intentan romper con su mala suerte: “Tenía el mejor panel de la historia y se fue con dos berberechos”

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La jugada de Álvaro, de Ceuta, en ‘¡Allá tú!’ ha resultado ser una montaña rusa de emociones. Ha pasado de tener el mejor peor panel de la temporada a teñirlo todo de verde. Sin embargo, la banquera le ha ofrecido cambiar su caja a cambio de un secreto, y todo ha cambiado por completo.

Álvaro y su novia han vivido una divertida jugada en la que han pasado por todas las emociones posibles. El concursante ha presumido de amor en el plató y nos ha regalado una emocionante jugada.

El concursante ha comenzado su jugada abriendo la caja de los 100.000€, pero ha intentado verlo de manera de positiva: “Hemos venido a por los 75.000€”. Sin embargo, la cosa se ha ido complicando por momentos. Por suerte, su suerte ha cambiado y justo en el momento crucial de la partida el panel se ha tenido de verde y la banquera le ha ofrecido un cambio.

¿Habrá jugado hasta el final? ¿Ha acertado Álvaro en su decisión? ¿Cuánto dinero se ha llevado? Dale al PLAY y disfruta del momentazo.