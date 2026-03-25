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Un cambio de última hora marca la jugada de Álvaro, de Ceuta, en ‘¡Allá tú!’

Un cambio de última hora marca la jugada de Álvaro, de Ceuta, en ‘¡Allá tú!’
Álvaro, de Ceuta, y su novia en el plató de '¡Allá tú!'. telecinco.es
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La jugada de Álvaro, de Ceuta, en ‘¡Allá tú!’ ha resultado ser una montaña rusa de emociones. Ha pasado de tener el mejor peor panel de la temporada a teñirlo todo de verde. Sin embargo, la banquera le ha ofrecido cambiar su caja a cambio de un secreto, y todo ha cambiado por completo.

Álvaro y su novia han vivido una divertida jugada en la que han pasado por todas las emociones posibles. El concursante ha presumido de amor en el plató y nos ha regalado una emocionante jugada.

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El concursante ha comenzado su jugada abriendo la caja de los 100.000€, pero ha intentado verlo de manera de positiva: “Hemos venido a por los 75.000€”. Sin embargo, la cosa se ha ido complicando por momentos. Por suerte, su suerte ha cambiado y justo en el momento crucial de la partida el panel se ha tenido de verde y la banquera le ha ofrecido un cambio.

¿Habrá jugado hasta el final? ¿Ha acertado Álvaro en su decisión? ¿Cuánto dinero se ha llevado? Dale al PLAY y disfruta del momentazo.

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