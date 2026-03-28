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Yolanda viene desde Jaén y es profesora de gimnasia para personas de la tercera edad. Tras 15 programas en 'Allá tú', la participante se ha emocionado mucho al saber que, por fin, ha llegado ha llegado su turno de jugar. Un programa en el que la acompaña su marido, Luis Carlos, operario y opositor para la policía.

Lo cierto es que desde la primera ronda la suerte no ha estado del lado de Yolanda, quien ha perdido los 150.000 euros nada más comenzar el programa en la primera caja. "Hemos venido ha jugar", ha asegurado la participante, convencida de que su racha iría mejorando a medida que avanzase el juego.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, Yolanda ha continuado perdiendo grandes cantidades de dinero al continuar abriendo las cajas y recibiendo unas ofertas bajísimas por parte de la banquera. Pese a todo, la concursante no ha perdido la fe, esperando un golpe de suerte final que diese un giro drástico a su concurso.

Yolanda se arrepiente de su decisión final tras conocer el contenido de su caja

Finalmente, tras quedarse con un panel de una manta, 1 euro o 12.500 euros, Yolanda ha recibido una oferta de la banquera de 3.780 euros, la más alta hasta el momento. En ese momento, su marido le ha aconsejado que acepte la oferta: "Hay más opciones de que te lleves una roja a que te lleves una verde"

Yolanda se mostraba indecisa pero al final decidía seguir el consejo de su marido y se plantaba. Una decisión de la que más tarde se arrepentía al descubrir que los 12.500 euros se encontraban dentro de su caja. "Quería seguir jugando", se ha lamentado.