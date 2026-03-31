David vuelve a buscar el amor en 'El diario de Jorge' y conecta con Paula en el Cubo Misterioso: “Me gusta, porque es como yo”
Tras una primera cita que no le convenció del todo, David tiene una segunda cita
David se queda de piedra al descubrir que su cita estaba escuchando sus confesiones más íntimas en plató: "Ahora estoy nervioso"
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David visitó ayer 'El diario de Jorge' con la intención de encontrar el amor, y el programa le organizó una cita con Paula. Ambos se fueron contentos, pero por la noche David escribió al programa: “La muchacha, la verdad, me parece súper guapa. Agradezco que me hayas buscado novia, pero tienes que buscarme otra, Jorge Javier. A mí esa muchacha no me ha terminado … Para ser mi amiga, para todo lo que tu quieras, pero yo de pareja no lo veo”.
Paula: "Estás tremendo, hijo"
La cita de hoy también se llama Paula. Llamó al programa porque su madre le avisó de que David estaba allí, y como ella está obsesionada con los andaluces, le encantó: “Estás tremendo, hijo”. Paula también estaba en el plató, en el 'Cubo Misterioso', desde donde comenzaron a hablar y conocerse mejor.
David quiso saber la edad de Paula y qué busca en una relación: “A ti, enterito”. Paula respondió que prefiere dejar que las cosas surjan, algo que no agradó demasiado a David: “Esas cosas no me gustan, a mí me gustan las cosas seguras”.
Además, Paula le explicó que es muy intensa, y David no pudo evitar decir: “Me gusta, porque es como yo”. Jorge Javier entra al cubo para conocerla mejor y comentó: “Le vas a encantar”.
Finalmente, David y Paula se han encontrado tras su cita en el 'Cubo Misterioso'. Al verla, David comenta: “Eres muy guapa, vienes muy brillante, pero no necesitabas esto para brillar”.