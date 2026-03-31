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David visitó ayer 'El diario de Jorge' con la intención de encontrar el amor, y el programa le organizó una cita con Paula. Ambos se fueron contentos, pero por la noche David escribió al programa: “La muchacha, la verdad, me parece súper guapa. Agradezco que me hayas buscado novia, pero tienes que buscarme otra, Jorge Javier. A mí esa muchacha no me ha terminado … Para ser mi amiga, para todo lo que tu quieras, pero yo de pareja no lo veo”.

Paula: "Estás tremendo, hijo"

La cita de hoy también se llama Paula. Llamó al programa porque su madre le avisó de que David estaba allí, y como ella está obsesionada con los andaluces, le encantó: “Estás tremendo, hijo”. Paula también estaba en el plató, en el 'Cubo Misterioso', desde donde comenzaron a hablar y conocerse mejor.

David quiso saber la edad de Paula y qué busca en una relación: “A ti, enterito”. Paula respondió que prefiere dejar que las cosas surjan, algo que no agradó demasiado a David: “Esas cosas no me gustan, a mí me gustan las cosas seguras”.

Además, Paula le explicó que es muy intensa, y David no pudo evitar decir: “Me gusta, porque es como yo”. Jorge Javier entra al cubo para conocerla mejor y comentó: “Le vas a encantar”.

Finalmente, David y Paula se han encontrado tras su cita en el 'Cubo Misterioso'. Al verla, David comenta: “Eres muy guapa, vienes muy brillante, pero no necesitabas esto para brillar”.