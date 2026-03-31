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Momento de máxima tensión y sorpresa en 'El diario de Jorge', donde una historia de amistad de toda la vida dio un giro inesperado en pleno directo. Aitana acudía al programa intrigada por la identidad de la persona que le había enviado varios regalos cargados de emoción: unos lápices con el mensaje «He llorado mucho por ti, pero te quiero» y una caja de bombones acompañada de un «Lo siento».

Tras varios días esperando descubrir quién estaba detrás, la joven no podía ocultar su curiosidad: “Como sea él… madre mía”, decía entre risas nerviosas antes de que se produjera el esperado reencuentro. Finalmente, el misterio se resolvió: era Elian, su mejor amigo desde la infancia.

"Yo solo te quiero como amigo"

El ambiente cambió de inmediato cuando él entró en plató y confesó sus sentimientos: “Yo siento cosas por ti”, comenzó explicando, dejando claro que quería algo más que una amistad. Incluso llegó a admitir que le gustaría ser su pareja, aunque también se conformaría con recuperar la relación si ella no sentía lo mismo.

La reacción de Aitana fue tan directa como inesperada: “¿Qué dices, tío, Elian? No, a mí esto no me gusta”, respondió sin rodeos. Visiblemente incómoda, quiso dejar clara su postura: “Llevamos siendo amigos desde los tres años. Yo te quiero como amigo, ya está”, dijo muy enfadada.

¿Hubo beso entre ambos?

Lejos de dar marcha atrás, Elian insistió en que necesitaba una respuesta clara, algo que, según él, no había recibido hasta ese momento. Esto provocó aún más tensión en plató, donde Aitana terminó siendo contundente: “Te he dicho que solo quiero amistad contigo”, respondía. El momento más polémico llegó cuando él mencionó un supuesto beso entre ambos, algo que ella negó tajantemente, aumentando la incomodidad y el enfado de Aitana.