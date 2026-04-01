Le confiesa por primera vez a su suegra que le parece "pesada": "Me replanteé dejar la relación"

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Entre Esther e Isabel, una nuera y una suegra, hay amor pero también existen rencillas internas. Así lo ha demostrado la primera, que ha decidido tener por fin una seria conversación con ella para que cambie la situación.

Dice Esther que conoce a su suegra desde que tiene 16 años, cuando empezó su relación con su pareja. Reconoce que al principio fue todo genial, pero más tarde la cosa fue cmabiando. Asegura que la palabra que mejor define a Isabel es "pesada". Quiere que deje de sentirse absorvida por ella. Y detalla las razones por las que lo pide.

Isabel entra en el plató tras haber escuchado las críticas de su nuera

Como su pareja no suele ser muy habladora, Esther suele ser quien más charla tiene con Isabel. Porque su suegra llama día a día a la pareja para saber cómo se encuentran y, aunque a su nuera le parece precioso que se interese, quiere también su espacio. Pero hay más.

Esther también cuenta que "todos los viernes" tenían que ir a cenar a su casa, algo de lo que ella terminó cansándose. Por eso ha dicho 'basta' y ha tenido una conversación con Isabel en 'El diario de Jorge'.

Su suegra ha entrado en el plató después de haber escuchado sus críticas. Asegura que intuía todo lo que ella había contado. Eso sí, no se esperaba que dijese que se había "replanteado su relación" con su pareja. "¡Si ella quiere muchísimo a mi hijo!", ha lanzado en directo entre risas. Una y otra han terminado demostrándose en el programa de Telecinco todo el amor que sienten mutuamente.