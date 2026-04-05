Got Talent 05 ABR 2026 - 00:41h.

D' Pineda ha regresado a 'Got talent' con un nuevo tema compuesto por él y dedicado a su hermana Marta, quien le sorprendía al aparecer en el escenario

Disfruta ya de la segunda semifinal de 'Got talent España', completa en Mediaset Infinity

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David, más conocido como D' Pineda, es un joven cantautor que empezó en el mundo de la música animado por su padre, quien no dudó en acompañarle a su actuación en las audiciones de 'Got Talent España'. D' Pineda le explicaba entonces a los jueces que la música le permitía expresar sus sentimientos: "Perdí a mi madre hace dos años. Falleció por un cáncer de mama con metástasis", explicaba justo antes de interpretar un tema cantado por él que emocionó a público y jurado.

La actuación al piano de D' Pineda emocionó tanto a Paula Echevarría, que la asturiana no puedo evitar rendirse a su talento y le otorgó su segundo pase de oro de la edición: "David, es un tema precioso con el que nos sentimos identificados todos desde el punto de madres o desde el punto de hijas. Es un tema maravilloso que has tocado maravillosamente bien, que has interpretado maravillosamente bien con una voz preciosa... David… por ti, por tu madre y por todas las madres que nos dan tanto…".

La emotiva actuación de D' Pineda en la segunda semifinal

Para esta segunda noche de semifinales, D' Pineda ha escogido también un tema creado por él, una preciosa canción dedicada a su hermana Marta, a quien echa de menos desde que se fue a vivir a Estados Unidos. En cantante y su hermana están muy unidos, y más aún desde el varapalo familiar que vivieron con la enfermedad y posterior muerte de su madre a causa de un cáncer:

"Voy a dedicar esta canción a una de las mujeres más importante de mi vida, mi hermana Marta. Ella fue quien tiró de la familia en ese momento tan duro que pasamos hace unos años, aunque ella es tres años menor que yo era ella quien sostenía la casa".

Lo que D' Pineda no sabía es que su hermana no perdía detalle de su segunda actuación en 'Got talent España' y observaba todo emocionada desde bambalinas junto a Santi Millán. Lorena Castell no podía evitar romperse al ver el emocionante reencuentro entre los dos hermanos: "No podéis ser más bonitos".