Got Talent 04 ABR 2026 - 22:35h.

Risto Mejide pide una toalla para secarse el sudor que le provoca esta actuación

Disfruta aquí de la segunda semifinal de 'Got Talent España'

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La segunda semifinal de la undécima temporada de ‘Got Talent España’ empieza fuerte. Antes de presentar a los primeros participantes de la noche, Santi Millán le pregunta a Paula Echevarría que si ve demasiado relajado a Risto Mejide y el presentador considera que “deberíamos putearle un poquito”.

Y es que los primeros finalistas que se suban al escenario de ‘Got Talent’ son los artistas que forman el Dúo O and S, quienes hicieron sudar a Risto con su actuación en audiciones: “Ve ventilando las manos porque lo que viene te va a hacer sudar”, advierte Santi Millán.

Risto Mejide suda con la arriesgada actuación de Dúo O and S

“Espera, antes de que empiece, traedme una toalla. Lo digo en serio. Si voy a ver esta actuación, necesito una toalla”, pide Risto antes de que estos artistas provenientes de Tanzania salgan al escenario a deleitar a todos con su espectacular show de acrobacias aéreas.

Dicho y hecho. El equipo del programa proporciona una toalla a Risto Mejide para que pueda secarse el sudor mientras contempla la arriesgada actuación del Dúo O and S. Al terminar la actuación, estas han sido sus palabras: “Si estrujas esta toalla, te sale un litro. Los he visto a la altura de una semifinal”.