El tierno momento de Carlos Sobera con una mujer del público de 98 años: ''Estás perfecta''

telecinco.es 06 ABR 2026 - 14:23h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo!

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Hoy se ha vivido un momento muy especial en el plató de 'El precio justo' gracias a la interacción de Carlos Sobera con una mujer del público que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta con su revelación.

El momentazo se ha producido en cuanto el presentador ha preguntado quién quería jugar con él en una de las pujas, y se ha fijado en una mujer que se encontraba sentada entre el público: ''Si yo soy muy mayor'', ha afirmado ella mientras Carlos Sobera avanzaba por las escaleras para encontrarse con ella.

''Qué vas a ser muy mayor, por favor'', bromeaba él, y le preguntaba por su nombre, tras decirlo, revelaba algo sorprendente: ''Tengo 98 años'', y el presentador se quedaba completamente sorprendido: ''¡98! Estás perfecta'', y ella seguía: ''Voy a hacer 99 dentro de un mes'', tras su revelación tanto el público como el presentador la ovacionaban.

Tras la charla, Carlos Sobera le daba la oportunidad de llevarse un regalo de cumpleaños y ofrecía jugar a una de las pujas del concurso, ella aceptaba adivinar el precio de un lomo embutido, finalmente Clemencia acertaba tras tres oportunidades y se llevaba a casa el premio muy ilusionada por haber podido participar.