El concursante se juega el todo por el todo en el juego de las provincias sin ninguna esperanza

Jose llega al final con un panel de infarto: desde un peine gigante a los deseados 150.000 euros

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Fernando, de Guadalajara, no se ha sorprendido al saber que era a él a quién le tocaba jugar ni al saber que su amigo le iba a acompañar y tampoco, de que no iba a ganar nada en ‘¡Allá tú!’. Había geolocalizado a su colega y algo en su interior le decía que en su caja iba a tener una nevera portátil.

Aunque la jugada de Fernando ha comenzado con muy mala suerte, el concursante no ha perdido ni la esperanza ni la sonrisa en ningún momento y junto al amigo que la vida le regaló en un mal momento, ha jugado dispuesto a pasárselo fenomenal.

Ha protagonizado momentos más emocionantes que otros, pero el color rojo ha sido siempre el predominante en su panel. Algo le decía a Fernando que lo que estaba pensando era lo que iba a pasar y ha terminado jugando al juego de las provincias.

¿Ha conseguido adivinar la provincia? ¿Qué premio se ha llevado? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido su jugada final.