Sirius, una mujer que se maquilla simulando el 'efecto gamba' del sol: "Tenía amigos diciéndome que me fuese a urgencias corriendo"
La joven cuenta por qué siempre lleva una estrellla en su rostro: "Lo que yo hago es intentar que la gente salga de su zona de 'confort'"
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'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Rompiendo estereotipos. Sirius, una joven influencer, es conocida en redes sociales por hacerse maquillajes extravagantes y diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Entre estas "expresiones artísticas" se encuentra el 'efecto gamba' del sol, que simula en todo su cuerpo como si pareciese real.
Sirius se maquilla con un tono rojizo su rostro, su cuello y su piel. En ella no pueden faltar la imitación de las marcas del sol sobre los collares, gafas y camisetas que solemos ponernos en verano y que dejan huella si no utilizamos protección solar.