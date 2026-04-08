Lara Guerra 08 ABR 2026 - 17:07h.

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Lola Morales comparece en el directo de 'El tiempo justo' con el fin de ampliar la campaña que ha iniciado a través de redes sociales; recuperar el anillo de su abuelo de 86 años, el cual tiene Alzheimer. La nieta de Juan pide ayuda para recuperar este objeto simbólico. El anillo tiene grabadas las letras J y G, las iniciales de los abuelos de Lola.

La nieta de Antonio asegura que pese a la enfermedad que padece, él es consciente "del valor que tiene". Además, Lola explica al programa que "siempre ha estado ese anillo en la familia, nunca se lo ha quitado. Es una forma más de recordar lo mucho que nos quiere y los esfuerzos que hizo mi abuela para poder regalárselo".

Lola Morales: "Él ha sido la mano que me ha guiado y sé la importancia que tiene para él"

Asimismo, Morales confiesa que él tenía claro que cuando se casara le entregaría el anillo: "Mi abuelo siempre venía a recogerme, ha sido la mano que me ha guiado y lo primero que veía de pequeña ese anillo. Yo sé la importancia que tiene para él y todo lo que representa, por eso me estoy moviendo. Él me dijo que el día que no estuviese no tendría que ponerme triste porque siempre estaría de mi mano; por eso este anillo es algo tan simbólico". Tras escuchar esta bonita y a la vez amarga historia, Joaquín Prat no ha podido evitar recordar a su abuela