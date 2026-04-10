El concursante de Granada se enfrentaba a un panel repleto de cajas rojas y había que cambiar su suerte

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Ni empezar de nuevo había servido para cambiar la suerte de Sergio, de Granada, el joven ha comenzado a abrir cajas verdes sin parar y se ha enfrentado a un panel horrible llenito de cajas rojas y solo dos verdes, que no eran de las mejores de ‘¡Allá tú!’.

Juanra Bonet ha notado que el concursante hacía un rato que había dejado de pasarlo bien y al comprobar que simular que comenzaban de nuevo y su novia volvía a entrar en el plató no había servido de nada, ha decidido seguir cambiando cosas con la intención de que cambiara la suerte del concursante.

Sin pensárselo dos veces, ha pedido al equipo que le dejara ver al público y ha pedido a toda la grada central que se intercambiaran entre sí para que algo cambiara en el plató. Pero eso no ha sido lo único que ha decidido cambiar el presentador con mucho sentido del humor.

Todavía valía para que la suerte de Sergio diera un giro y comenzara a abrir solo cajas rojas. ¿Ha conseguido Juanra Bonet cambiar la suerte de Sergio? ¿Cuál ha sido el premio que ha conseguido el concursante? ¿Ha jugado hasta el final? Ya se sabe que no es cómo se empieza y sí, cómo se termina. Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado la jugada de Sergio, de Granada, en ‘Allá tú’.