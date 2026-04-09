La concursante juega en compañía de su madre y siempre pensando en cuál hubiera sido la decisión de su abuelo

La desastrosa jugada de Fernando, de Guadalajara en ‘¡Allá tú!’: “Sabía que me iba a pasar esto”

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Daiana, de Segovia, ha jugado a ‘¡Allá tú!’ con mucha ilusión, pero muchísimo nerviosismo. La concursante ha comenzado el juego con lágrimas en los ojos, nos ha emocionado con su sensibilidad y no ha podido acordarse de su abuelo, su persona más especial, en el momento de tomar su decisión final.

Con el apoyo de su madre y sin dejar de lado que su abuelo le hubiera dicho: “Más vale pájaro en mano, pero quién no arriesga no gana”, Daiana lo ha pasado realmente mal al ver que su panel era mayoritariamente rojo y han salido los 150.000€. Sin embargo, la suerte de la concursante segoviana, de tan solo 19 años, ha dado un giro inesperado y se ha encontrado en una tesitura complicada.

Daiana tenía un panel con dos cajas muy malas, los 75.000€, los 25.000€ y en la mano una oferta muy atractiva de la banquera que contenía sus dos números predilectos. ¿Se ha arriesgado? ¿Ha aceptado la oferta? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada final de Daiana, de Segovia.