La irrupción de aire frío provocará un descenso significativo de la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.000-1.200 metros

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España afronta un brusco cambio de tiempo marcado por la llegada de un frente activo, y tras el, de una masa de aire muy frío, que dejará lluvias generalizadas, viento intenso y un acusado bajón de las temperaturas, con caídas "extraordinarias" de entre 12 y 15 grados en amplias zonas del país en apenas 24 horas.

El contraste será especialmente llamativo en el Cantábrico y en el noroeste peninsular, donde ciudades como Lugo pasará de rozar los 30 grados ayer viernes a los 15 grados este sábado, una situación similar a la que se vivirá en otras capitales como Pamplona o Burgos.

En el resto del país, las temperaturas también bajarán, en algunos casos, de forma notable, aunque todavía se mantendrán cercanas o por encima de los 20 grados en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, buena parte de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón.

El frente frío dejará precipitaciones de oeste a este

En cuanto a las precipitaciones, el frente avanzará de oeste a este dejando lluvias en gran parte del territorio. Este sábado serán más abundantes en el Cantábrico y en áreas montañosas del norte y del centro peninsular, mientras que en la mitad sur se esperan chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de tormenta.

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Además, la irrupción de aire frío provocará un descenso significativo de la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.000-1.200 metros durante el día, para bajar por la tarde hasta los 700 u 800 metros, lo que dejará nevadas en zonas relativamente bajas del norte y del centro peninsular.

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El viento soplará con intensidad en muchas regiones, aumentando la sensación de frío y reforzando el carácter invernal de este episodio meteorológico.

Este domingo, chubascos y tormentas

Para este domingo se esperan chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes en Andalucía oriental, mientras que en el norte continuarán las precipitaciones, con acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo y en la Ibérica norte.

Las máximas experimentarán un descenso notable en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste. En muchas capitales, los valores se situarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época: Pamplona y Soria apenas alcanzarán los 9 grados, Teruel rondará los 11, y San Sebastián, Zaragoza o Logroño se quedarán en torno a los 13 grados.

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En otras ciudades como Madrid, Lleida, Huesca, Palencia u Oviedo, las máximas oscilarán entre los 14 y 15 grados.

Desde Aemet han destacado que en esta jornada, el contraste térmico será muy acusado en localidades como Burgos, Segovia o Teruel que pasarán de superar los 28 grados el viernes a no rebasar los 9 o 10 el domingo, lo que supone una caída cercana a los 20 grados en apenas 48 horas.

En cuanto al viento, se prevén rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de poniente en el mar de Alborán y de componente norte y noroeste en el valle del Ebro, Ampurdán y Baleares, lo que incrementará la sensación de frío.

Ante esta situación de inestabilidad, Aemet mantiene activado para el domingo el aviso naranja (peligro importante) en Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Cataluña por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían alcanzar los seis metros mar adentro.

La nieve seguirá afectando a zonas del interior norte, especialmente en Castilla y León y La Rioja, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 o 1.300 metros. En Navarra, la cota de nieve se situará en torno a los 800-900 metros.

Cuándo vuelve el tiempo anticiclónico

Aunque a partir del lunes comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico, la semana arrancará aún con un ambiente frío para la época, con heladas en puntos del interior y máximas que no superarán los 20 grados en amplias zonas.

Desde este mismo día se apreciará un ascenso de las máximas en el este peninsular, que se extenderá el martes y el miércoles tanto a las máximas como a las mínimas.

Se esperan así jornadas estables, con predominio de cielos despejados y ausencia de lluvias, en un contexto de recuperación térmica que podría prolongarse durante los días siguientes, dejando valores incluso superiores a los normales para estas fechas en la segunda mitad de la semana.