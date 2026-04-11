Iván Sevilla 11 ABR 2026 - 14:50h.

Ante el episodio de calima, el Ayuntamiento de Valencia aconseja a determinados colectivos que no realicen ejercicio intenso al aire libre

"Las estaciones de medición de contaminación registraron un promedio diario de PM10 superior a 50 µg/m³", ha detallado el consistorio

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ValenciaEn este fin de semana invernal, la permanencia todavía en el aire del polvo sahariano en suspensión en toda la ciudad de Valencia ha llevado al ayuntamiento a activar medidas informativas para la población.

Después de afectar a las Islas Canarias a principios de abril, la calima se fue desplazando para recorrer distintas partes de nuestro país, desde el suroeste al Mediterráneo. Dejando las conocidas como lluvias de barro.

Precisamente los altos niveles de las partículas marrones o rojizas procedentes del Sáhara han ido cubriendo los cielos hasta llegar a los de la Comunidad Valenciana. De ahí que se hayan alcanzado ciertos valores.

Según ha detallado el consistorio valenciano, "las estaciones de medición de la contaminación atmosférica de la Avenida de Francia y de la del Doctor Lluch registraron este 10 de abril un promedio diario de PM10 superior a 50 µg/m³".

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"El promedio del resto de estaciones" se quedó "entre 30 y 46 µg/m³". Estos datos han coincidido con las "intrusiones saharianas que afectan al este peninsular, junto con condiciones meteorológicas que dificultan su dispersión".

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Valencia ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para que se tengan en cuenta mientras dure este episodio de calima, previsiblemente hasta el 12 de abril.

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No realizar ejercicio intenso al aire libre y usar menos el coche

En concreto, aconseja a determinados colectivos como niños, embarazadas, ancianos mayores de 65 años y pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares que no hagan ejercicio intenso al aire libre.

"La contaminación del aire por la llegada de un temporal de polvo sahariano puede provocar muchos problemas en estas personas", han recordado también desde el servicio de Emergencias 112 que gestiona la Generalitat.

El consistorio pide a sus vecinos que intenten usar menos sus coches privados para no aumentar la emisión de gases contaminantes: "Utiliza transporte público y comparte vehículo siempre que puedas".

Respecto a la conducción, señala que es mejor "no dar acelerones" con los automóviles para consumir menos combustible. Lo idóneo es circular de forma constante sin recurrir a ellos.

Además, aconseja a los agricultores y ganaderos que no quemen "matorral, rastrojos o pastos" porque supone soltar a la atmósfera CO2, entre el humo y las cenizas que genera.