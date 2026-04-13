Ana Rosa Quintana, de viaje de Pedro Sánchez a China: "Se ha ido a Pekín para no tener que dar explicaciones"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este lunes con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha puesto el foco en el viaje a China de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Nuestro presidente ha puesto un continente de por medio para no escuchar lo que se va a seguir diciendo en el juicio mascarillas. El presidente se ha ido a Pekín para no tener que dar explicaciones. Hoy a las 3 y media de la madrugada, hora española, Sánchez ha dado un discurso en China para ensalzar a Matteo Ricci, un misionero italiano que puso a China en el mapa. Un discurso que suena a cuento chino para quitarse del medio esta semana en la que deja al frente de la sesión de control al Gobierno a su nuevo vicepresidente, que tendrá que responder por las andanzas de los pasajeros de un Peugeot cuya última parada ha acabado en el Tribunal Supremo. Desde el Gobierno y desde el PSOE no se cansan de situar a nuestro presidente en el lado correcto de la Historia, y por eso se va a China por cuarta vez en cuatro años a pasar la mano por el lomo de Xi Jinping. Podrá viajar a la muralla china a coger ideas para su propio muro", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "¿De verdad China es el lado correcto de la historia?"

"¿De verdad China es el lado correcto de la historia? Una dictadura en la que hay un único partido, donde no existe la prensa libre. Un país que es el mayor verdugo del mundo, que ejecuta anualmente a miles de presos, una cifra que supera la suma del resto de países juntos. Las democracias liberales no son perfectas, pero siempre es mejor estar del lado correcto de la historia occidental que ser agasajado por un grupito de dictaduras como los de Irán, Venezuela o China. Nuestro Gobierno ha dado de lado a Estados Unidos, a Israel y ya no acude a las reuniones en las que Europa decide su futuro. Estos días estamos viendo en el juicio mascarillas a los que fueron los hombres del presidente con una virtud propia de la escopeta nacional. Ahora el presidente nos quiere hacer creer que todo esto le suena a chino", ha continuado Ana Rosa Quintana.

"También le suena a chino el tráfico de sobres en Ferraz, las negligencias de su ministerio en Transportes en el accidente de Adamuz y evita dar explicaciones en el Congreso sobre el acuerdo con Gibraltar, su cambio de postura con el Sáhara o la regularización de inmigrantes. Ni 55 días en Pekín pueden tapar todo lo que tiene Sánchez en casa. Cuando los escándalos se acumulan en nuestro país, se pone el traje de Marco Polo y cambia las cortinas de humo por las sombras chinescas", ha sentenciado en directo.