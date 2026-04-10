Ana Rosa: "Este no es solo un juicio a Ábalos, es un juicio a los valores del PSOE"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el famoso editorial de su presentadora. De nuevo, el foco ha estado puesto en el juicio por el caso Mascarillas y en la corrupción que cerca al PSOE.

La presentadora ha arrancado: "Buenos días. Tacos de billetes. Ya son tres testigos los que declaran que vieron dinero en efectivo en Ferraz. La empresaria Carmen Pano ha dicho ante los jueces que ella llevó dos bolsas con 45.000 euros. Como decía "Garganta Profunda" en el caso Watergate, solo hay que seguir el rastro del dinero, y para ello habría que identificar a una figura clave: El señor de la segunda planta. ¿Quién es el señor de Ferraz que recogió el dinero que llevó Carmen Pano? Imaginen la escena. Vas a Ferraz con miles de euros, subes a la segunda planta, y sale un señor al que no conoces y te dice: Hola, soy el señor de la segunda planta, deme el dinero".

Ana Rosa Quintana: "Mientras se habla de sobornos, del apagón, y de la negligencia en Adamuz, el presidente está muy ocupado conduciendo un coche de Mario Bros"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Pero, ¿alguien en la sala preguntó quién era ese señor X que parece salido de la Semana Fantástica del Corte Inglés? Una escena de lo más normal: Entra en las oficinas una señora con unas bolsas llenas de billetes, se las entrega a un perfecto desconocido que aparece en un ascensor y luego otro señor de nombre Joseba lo recoge en sobres para entregárselos a su cuñada, la exmujer de Koldo. El gerente del PSOE justificó el trasiego de efectivo como pagos por gastos adelantados. Para gastos en café, en café con aroma de mordida. Estos Juan Valdés del dinero negro sitúan a Ferraz en el epicentro del tráfico de billetes. Mientras los españoles pagamos en la declaración de la renta, vemos que parte de nuestros impuestos se van, según varios testigos, en sobornos por la trama hidrocarburos, por comisiones para el rescate de Air Europa, en pagos en República Dominicana, y en odontólogas que nos sacan las muelas. Este juicio no solo es un juicio a Ábalos, es un juicio a los valores del PSOE. ¿Quién es el Secretario General que está al volante del PSOE?"

"Mientras se habla de sobornos, del apagón, y de la negligencia en Adamuz, el presidente está muy ocupado conduciendo un coche de Mario Bros, que es fontanero, y ya saben que los fontaneros hablaban en nombre del presidente para tapar los escándalos que ahora se juzgan", ha sentenciado en directo.