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Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 10' se enfrentan a una de las citas más decisivas: la ceremonia de los collares. En ella no solo conocerán a los solteros y solteras que pondrán a prueba sus relaciones, sino que también descubrirán quiénes han despertado más interés y quiénes son los principales objetivos de los tentadores.

La ceremonia dejará los primeros enfrentamientos, tanto entre los solteros y las parejas como entre las propias parejas. Uno de los momentos más tensos lo protagoniza José, que termina la noche completamente destrozado: "No me esperaba esto".

Sin embargo, la ‘sombra de la tentación’ aún no ha mostrado todas sus cartas y durante la ceremonia se revelarán las identidades de los cuatro tentadores VIP de esta edición, muy conocidos para los seguidores del programa.

Además, se podrá ver los primeros momentos de convivencia en ambas villas, marcados por la incertidumbre, las dudas y el inicio real de la aventura.