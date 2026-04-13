Lara Guerra 13 ABR 2026 - 21:02h.

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Brandon tiene 30 años y llega desde Valencia hasta 'El Diario de Jorge' con un claro objetivo, encontrar a sus cuatro hermanos. La historia del invitado es estremecedora y es que fue tras el fallecimiento de su padre cuando obtuvo una información sobre la identidad de sus cuatro hermanos mayores, de los cuáles nunca había tenido conocimiento.

En primer lugar, Brandon detalla la historia a Jorge Javier Vázquez: "Mi padre se llamaba Isidoro González Acosta, y le decían también Isidro. Él murió en Venezuela pero vivía en La Laguna, en Tenerife, dónde se casó con Milagros Alfonso Idorta; que es su primera mujer. Tuvieron cuatro hijos, Isaac, Mirian, Francisco y Alexander González Alfonso".

Además, el invitado detalla que, en Venezuela estuvieron un tiempo juntos, sin embargo, se separaron y su madre se dirigió de nuevo a España con sus hijos. En el año 94 conoce a su madre, que se llama "Rebeca González"; en el 95 nace Brandon. Al fallecer su padre hace 22 años; en el 2004, descubre en la partida de defunción que tiene cuatro hermanos; él tan solo tenía 9 años. Cuando sus padres se separan, el invitado estuvo viviendo con su abuela materna; aún así aclara que su padre siempre estuvo presente porque "le veía tres o cuatro veces al mes". Pese a esto, Brandon deja claro que, su padre nunca le contó que tenía hermanos.