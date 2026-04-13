Compartir







Janet y Tahila todavía no han descubierto si son hermanas biológicas. Estas 'primas' -como se llaman la una a la otra- acudieron a 'El diario de Jorge' para comprobar si eran familia de sangre.

Su historia comienza cuando los padres de Janet, ya fallecidos, se separan. Entonces su padre empieza una relación con otra mujer, cuyo embarazo sorprendió a todos. Ese bebé que esperaba la joven era Tahila, pero se desconoce quién era su progenitor: si el padre de Janet u otro hombre.

En caso de que sea su padre, se descubriría que el padre le fue infiel a la madre de Janet, algo que llevarían muy mal. Para la familia materna de la joven, esta teoría nunca ha sido aceptada aunque está aún sobre la mesa, tal y como contó en el programa de Telecinco Janet..

El resultado de la prueba

Cuando Tahila vino al mundo, una tía de Janet se hizo cargo de ella. Crecieron juntas y se consideran 'primas' por todo el cariño y el amor que sienten, independientemente de saber si comparten el mismo gen.

Eso sí, una y otra quieren saber ya si son familia biológica. El primer test de ADN, al que se ha sometido también una familiar que no ha querido revelar su identidad, ha resultado 'no concluyente', lo que quiere decir que se necesita más información genética de la familia paterna para resolver la gran duda de sus vidas. "Pensaba que se acababa todo hoy", ha confesado Janet.