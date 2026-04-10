Lara Guerra 10 ABR 2026 - 20:48h.

Flora hace un llamamiento para encontrar a su bebé robado y cuenta cómo le mintieron en el hospital: "Le enseñaron un bebé congelado"

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Alberto tiene 21 años y llega desde Madrid hasta 'El diario de Jorge' porque su amigo le reclama la fianza de cuando estuvieron en su casa. La familia de su amigo tiene un apartamento en Torrevieja, Alicante, al que iban todos los veranos el grupo de amigos, sin embargo, Alberto confiesa que su amigo es "pesetero. Solo piensa en el dinero, le ha nublado la mente". El primer verano asegura que fue todo genial; pero todo cambio en el verano del 2025, ya que su amigo les sorprendió con "pedirnos 50 euros por ir a su propia casa". Hoy llega hasta el Diario con ganas de que le deje "ir gratis".

El reencuentro con Sergio

Muy serio, Sergio llega hasta el plató donde da un fuerte apretón de manos y menciona que no ha contado el por qué tuvo que pedirles fianza: "El primer año yo hice de madre del resto de amigos. No era por si dejaban algo sucio, porque no pasa nada, se limpia y ya; pero si voy a hacer de cocinero, de limpiador y de organizador pues...luego la fianza se le devolvió a todos porque todos trabajaron"